Les flâneurs

Le sida en 50 chapitres

On pouvait croire le virus du sida détrôné par la COVID, même s’il tue encore massivement. Mais la fréquentation de la bête durant près de 40 ans par le journaliste Yanick Villedieu en dit long sur les combats de ces décennies-là, menés par les scientifiques, les militants et les malades. Il nous rappelle que les soins de santé discriminent les plus pauvres, aujourd’hui comme hier. Dans son essai Le deuil et la lumière. Une histoire du sida (Boréal), cette aventure d’un mal tissé de sexualité, de préjugés, de découvertes et de mort se dévore comme un passionnant thriller.