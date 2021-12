La calligraphie arabe inscrite au patrimoine immatériel

« Mon coeur va exploser. C’est une émotion. C’est pour nos vieux qui ne sont plus là, qui ont tant lutté. Trois cents ans de souffrance, mais ils ont résisté », exulte Maria Elena Franco, 55 ans, institutrice, après l’annonce que les festivités autour du culte de saint Jean-Baptiste au Venezuela ont été déclarées patrimoine immatériel de l’UNESCO. « Vive saint Jean, caraco ! !! », ajoute-t-elle, célébrant le statut donné à ce culte syncrétique hérité des esclaves et descendants d’esclaves au Venezuela. Munies de drapeaux bariolés, en tenues blanches et colorées évoquant souvent l’Afrique, une dizaine de délégations défilent au son des « tambours » « africains » lors d’une cérémonie organisée mardi par les autorités à Caracas. Les processions se suivent, tous les participants portant une sculpture de saint Jean-Baptiste. Celle-ci est souvent traditionnelle avec le saint adulte ou enfant dans une attitude « classique », mais parfois plus kitsch. Dans l’une, le saint ressemble à Levis Presbyte, banane et chevelure comprises…