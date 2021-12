Les flâneurs

Sur les traces du loup

Dans le livre photographique autopublié La montagne qui hurle, Betty Bogaert (diplômée du cégep de Matane) signe un récit documentaire fouillé sur le loup dans les Alpes françaises. Disparu en 1954, il est de retour dans les alpages depuis 1992, au grand dam des bergers qui n’ont pas le droit de le tuer, même s’il dévore leurs brebis. Portraits, paysages, objets et textes y alternent dans une page aérée signée Cristian Ordóñez. Bogaert juxtapose couleur et noir et blanc avec aisance et maintient un délicat équilibre entre les points de vue passionnés sur la montagne et son mythique prédateur.