La romancière, dramaturge et poète Marie-Claire Blais est décédée. Elle était âgée de 82 ans.

L’agence d’artiste Goodwin, qui la représentait, a confirmé la triste nouvelle.

Née en octobre 1939 à Québec, l’autrice a publié son premier roman, « La Belle Bête », à l’âge de 20 ans. Aussitôt remarquée par la critique et le publique, elle reçoit alors une bourse de la Fondation Guggenheim à la suggestion du célèbre critique américain Edmund Wilson.

Son roman le plus connu, « Une saison dans la vie d’Emmanuel », qui a valu les prix Médicis et France-Québec en 1966, a été écrit aux États-Unis avec l’aide d’Edmund Wilson. Le roman est paru en France, aux éditions Grasset, en 1965.

Situé à une époque où le Québec est encore plongé dans la grande noirceur, le roman tourne autour d’Emmanuel, le dernier-né d’une famille nombreuse, élevé par une grand-mère omniprésente au sein du foyer paternel. Autour de lui évoluent ses frères et sœurs ainsi que ses parents, des personnages qui refusent de vivre dans la misère malgré la pauvreté et la maladie.

Ce roman, traduit dans une dizaine de langues, est une des œuvres québécoises les plus lues dans le monde. Plus de 2000 livres, thèses, articles, critiques et entrevues ont été rédigés sur le roman « Une saison dans la vie d’Emmanuel » et les multiples interprétations qu’en a faites la critique littéraire représentent un hommage à la complexité du roman.

Lors d’une entrevue à Radio-Canada en novembre 1966, au moment de recevoir son prix Médicis, l’écrivaine déclarait simplement que cette récompense ne changerait pas le cours de ses œuvres, mais que « c’était très important pour le cœur ».

Issue d’une famille modeste, Marie-Claire Blais avait dû interrompre ses études pour gagner sa vie. Cependant, tout en travaillant, elle suit des cours le soir à l’Université Laval. C’est là qu’elle rencontre deux personnes qui influenceront son avenir : Jeanne Lapointe, critique littéraire et mentore de plusieurs écrivains québécois, et le père Georges-Henri Lévesque, de l’École des sciences sociales de l’Université Laval. C’est grâce à leur soutien que la jeune écrivaine publie « La Belle Bête » en 1959 qui sera salué par la critique, mais aussi critiqué pour son aspect amoral.

D’une violence et d’un langage cru tout nouveau pour l’époque au Québec, l’intrigue de ce roman laissera des marques ineffaçables dans l’imaginaire de ses nombreux lecteurs. L’histoire des relations tordues entre cette jeune femme laide et son jeune frère, simple d’esprit mais d’une beauté exceptionnelle, sert de tremplin à une panoplie d’émotions. Les critiques y parleront même de sauvagerie sans nom, d’où la stupeur éprouvée par les lecteurs vu le jeune âge de l’auteure. Ce roman sera tout de suite publié en France en 1960 et traduit en anglais (« Mad Shadows »), en espagnol et en italien.

En plus d’une vingtaine de romans édités en France et au Québec, tous traduits en anglais, Mme Blais a également écrit six pièces de théâtre et des recueils de poésie.

Soif d’écrire

En 2018, Marie-Claire Blais mettait un point final au monumental cycle Soifs, une série de 10 romans amorcée en 1995.

Elle racontait au Devoir en 2012 l’importance de l’écriture. « On vit dans un monde très tumultueux, plein à la fois de joie et de peine ; il y a tellement d’événements, une confusion d’événements, que d’éclaircir tout ça pour donner le pouls… c’est complexe. C’est un peu ça, l’idée : donner la pulsation de ce que nous vivons aujourd’hui, d’un point de vue de romancière, de poète. Il faut la poésie ; c’est essentiel pour que ça devienne lumineux. La poésie est essentielle pour décrire la complexité de notre temps. »

Quelques-uns des romans de Marie-Claire Blais ont été adaptés pour le cinéma et la télévision dont « Une saison dans la vie d’Emmanuel » réalisé par Claude Weisz en 1968 (Prix de la Quinzaine des jeunes réalisateurs), « Le sourd dans la ville » réalisé par Mireille Dansereau en 1987 (Prix Mostra au Festival de Venise) et « L’océan » (téléthéâtre) réalisé par Jean Faucher et produit par Radio-Canada en 1971.

En plus du prestigieux Médicis, l’auteure a accumulé les honneurs dont le prix Belgique-Canada en 1976 pour l’ensemble de son œuvre, le prix Athanase-David en 1982, le prix Prince de Monaco en 2002, le prix Gilles-Corbeil de la fondation Émile-Nelligan en 2005 pour l’ensemble d’une œuvre, le prix Matt-Cohen du Writer’s Trust of Canada en 2007, remis pour la première fois à un écrivain francophone.

De plus, elle a reçu un grand nombre de bourses qui l’ont aidée à s’adonner à son travail d’écrivaine.

Québécoise exilée

Plutôt timide, Marie-Claire partageait son temps entre Key West, en Floride, Melbourne, en Estrie, et Montréal.

Elle fuyait les projecteurs, mais se montrait très généreuse en entrevue de même qu’avec ses collègues écrivains. Elle a participé à de nombreux jurys dont celui du prix Robert-Cliche récompensant une première œuvre.

Elle a été pendant plusieurs années la compagne de la peintre d’origine américaine Mary Meigs, décédée en 2002.

Québécoise dans l’âme, Marie-Claire Blais demeurait une nomade et une militante convaincue de la francophonie. L’autrice Marie-Claire Blais est décédée. Elle laisse en héritage plusieurs classiques de la littérature québécoise, dont le roman « Une saison dans la vie d’Emmanuel ».

« Marie-Claire était un de nos plus grands trésors nationaux », a commenté l’auteur Michel Tremblay peu après l’annonce du décès.

Son éditeu, r, Boréal, s’est joint au concert d’éloge mardi en soirée. « Marie-Claire Blais a non seulement profondément marqué les littératures québécoise et canadienne, mais elle s’est aussi hissée au premier rang des écrivains francophones de sa génération. […] « Quatre fois lauréate du Prix du Gouverneur général du Canada, lauréate du prix Prince-Pierre de Monaco, elle était également membre de l’Académie royale de Belgique. Elle laisse une œuvre riche et abondante, composée surtout de romans, mais abordant aussi de nombreux genres, pièces théâtrales, radiophoniques, poésie, essais, qui se caractérise par son audace formelle et par une attention toute particulière aux êtres marginaux, déclassés, rejetés. »

Avec La Presse canadienne