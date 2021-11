Les flâneuses

Retour exceptionnel

Nous attendions avec fébrilité la série scénarisée par Guillaume Lambert (La vie adulte) et Florence Longpré (M’entends-tu ?) et réalisée par leur collègue Guillaume Lonergan. Nous n’avons pas été déçue. Audrey est revenue, récit doux-amer et comique de la renaissance d’une trentenaire qui a été pendant 17 ans dans le coma et qu’on laissait presque pour morte depuis, s’avère une réussite. Cette comédie du banal et de l’extraordinaire, à la fois poétique, fantastique et douloureusement dramatique, est portée par des interprètes de grand talent. À Club Illico.