Offrir la scène pour prolonger les Fêtes

Au théâtre

L’art de vivre

Théâtre de Quat’Sous, du 25 janvier au 19 février 2022

Le Théâtre PÀP ouvre la saison hivernale du Quat’Sous avec un texte de Liliane Gougeon Moisan qui met en scène quatre personnages dans un huis clos. Ceux-ci auscultent les apprentissages de leur société et incarnent les travers de leur époque, révélant ainsi le versant malsain des bonnes intentions. Le scénario plongera ensuite les protagonistes dans un retour à la nature qui pose les prémisses d’une certaine transformation ou d’une prise de conscience. Dans cette création, Solène Paré dirigera Simon Beaulé-Bulman, Larissa Corriveau, Amélie Dallaire et Debbie Lynch-White.

Foxfinder

Montréal, arts interculturels (MAI), du 20 au 29 janvier 2022

Cette pièce dystopique de la dramaturge britannique Dawn King explore les changements climatiques et les angoisses qu’ils entraînent. Elle met en scène des humains qui attribuent aux renards la cause de leurs mauvaises récoltes et des catastrophes qui s’ensuivent. On y oppose un couple d’agriculteurs en difficulté et un foxfinder, jeune homme envoyé par le gouvernement pour traquer les renards. Il s’agit d’une production d’Imago Théâtre, dont les pratiques artistiques s’inscrivent dans le féminisme et le militantisme.

Deux femmes en or

La Licorne, du 18 au 26 février 2022

La comédie érotique québécoise Deux femmes en or, de Claude Fournier et de Marie-José Raymond, réalisée en 1970, sera présentée sur scène en ouverture de la saison hivernale du théâtre La Licorne. L’adaptation, déjà produite en 2018, est signée Catherine Léger. Le texte, mordant et bien ancré dans une actualité proche, traite de la recherche du plaisir et de la libération des diktats sociaux par deux femmes en quête d’affirmation de soi.

Vernon Subutex 1

Usine C, du 18 janvier au 5 février 2022

On attend cette première mondiale avec beaucoup d’impatience. Angela Konrad plonge dans le premier tome de Vernon Subutex, œuvre phare de Virginie Despentes. Le pari est de transposer l’univers grinçant et sans filtre de l’autrice sur scène dans un récit qui suit les péripéties d’un disquaire déchu au chômage. Dans les rencontres du personnage, c’est aussi le portrait d’un pays et de ses classes sociales que l’on brosse. La distribution impressionnante, avec Anne-Marie Cadieux, Violette Chauveau, Dominique Quesnel, Mounia Zahzam, Paul Ahmarani, Éric Bernier et David Boutin, promet un grand moment de théâtre !

Akuteu

Centre du théâtre d’aujourd’hui, du 25 janvier au 12 février 2022

Il s’agit d’un premier texte pour l’artiste multidisciplinaire innue Soleil Launière. Un récit qui marque le début d’une résidence de deux créations à la salle Jean-Claude-Germain. Dans Akuteu, elle traite de l’ambiguïté d’une identité prise entre deux pôles et ce que cela implique comme « honte et fierté ». Seule sur scène, elle reprend une parole longtemps perçue comme illégitime, une parole intime qui peut être collective.

Lysis

Théâtre du Nouveau Monde (TNM), du 11 janvier au 5 février 2022

C’est une histoire de révolution. S’inspirant du personnage de Lysis, les femmes en ont assez et prennent d’assaut les rues, réclamant justice et faisant la grève de la maternité. Cela pourrait être le scénario d’une dystopie, mais c’est avant tout une fiction qui se jouera sur la scène du TNM, sortie de l’imaginaire de Fanny Britt et d’Alexia Bürger. Elles se sont elles-mêmes inspirées de la pièce Lysistrata, écrite par Aristophane il y a presque 2500 ans, dans laquelle il campe la grève du sexe des Grecques.

Cabaret

Théâtre du Trident, du 18 janvier au 12 février 2022

On présente cette pièce comme une grande fête théâtrale avec un orchestre sur scène, du chant et de la danse. On plonge dans une période sombre de l’histoire (l’entre-deux-guerres), mais en même temps se dévoile la joie des nuits berlinoises. Le Kit Kat Club, où se plante le décor de cette histoire, est un de ces lieux, un rempart entre la soif d’ivresse et la destruction. Programmée pour les 50 ans du théâtre, Cabaret est basée sur la pièce du dramaturge John Van Druten et sur les récits de l’écrivain britannique Christopher Isherwood.

En danse

Hommage à Vienne, le concert du Nouvel An

Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, le 3 janvier 2022

Quelle plus belle manière d’accueillir la nouvelle année qu’avec cette recréation du Neujahrskonzert ? Il s’agit d’un spectacle dansé qui célèbre le Nouvel An depuis 80 ans à Vienne. Sur la musique de Johann Strauss, interprétée par l’Orchestre Strauss de Montréal, des chanteurs et danseurs de danse sociale et de ballet européens présenteront un répertoire enchanté au public montréalais.

Vanishing Mélodies

Grand Théâtre de Québec, le 19 janvier 2022

Ce spectacle est un mélange de danse, de théâtre et de créations visuelles sur des compositions planantes tirées du répertoire du musicien montréalais Patrick Watson. La compagnie des Ballets jazz de Montréal se surpasse encore une fois en explorant l’univers d’un artiste afin d’en tirer une proposition chorégraphique sachant répondre au matériel de base. Ce sont les chorégraphes Juliano Nunes (Allemagne) et Anne Plamondon (Québec) qui se sont vu confier cette tâche.

Radicale vitalité

Maison des arts de Laval, le 17 février 2022

Plongez dans l’univers de la grande Marie Chouinard, qui, pour ce spectacle, utilise le répertoire de sa compagnie afin de créer un recueil chorégraphique constitué de solos et de duos. Il s’agit en fait de 24 séquences dansées, de courtes incursions dans une forme chorégraphique. On retrouve une réappropriation d’anciennes pièces, mais également des inédites dans un travail d’assemblage méticuleux. La pièce témoigne de la longue et inspirante démarche de création d’une chorégraphe, dont les influences s’étendent très loin.

Cabaret noir

Théâtre Prospero, du 13 au 16 avril 2022

Présenté par le Groupe de la Veillée et l’Agora de la danse, Cabaret noir est une célébration de la richesse des créateurs et des créatrices afrodescendantes. Mélanie Demers et ses complices construisent un plaidoyer en convoquant les œuvres de Spike Lee, Frantz Fanon, Toni Morrison, James Baldwin ou Dany Laferrière, entre autres. Au fil de cette création multiforme, on passe en revue « les préjugés, le folklore et les clichés ». On se réapproprie le corps et l’histoire.

Faire briller les yeux des enfants

Le problème avec le rose

Fleur de Lys centre commercial, du 25 janvier au 6 février 2022

Le théâtre jeunesse Les Gros Becs présente cette collaboration entre l’autrice Érika Tremblay-Roy et le chorégraphe Christophe Garcia. À la frontière entre le théâtre et la danse, Le problème avec le rose s’adresse aux 7 à 12 ans et aborde la question du genre chez l’enfant tout en déconstruisant les stéréotypes. Le texte a d’ailleurs valu à l’autrice le prix Louise-LaHaye du Centre des auteurs dramatiques en 2020. Il s’agit d’une pièce résolument actuelle, qui poursuit sa tournée depuis quelques années déjà.

Baobab

Maison Théâtre, du 2 décembre 2021 au 4 janvier 2022

Ce récit initiatique s’inspire des contes traditionnels africains. On suit le parcours d’Amondo, un petit garçon courageux qui doit réussir les épreuves dictées par le griot afin de faire revenir l’eau dans son village. La musique est assurément un élément central qui rythme la quête de ce jeune protagoniste. Une quête plantée dans un décor coloré et invitant. La pièce a été produite par le Théâtre Motus, qui célèbre cette année ses 20 ans, et la Troupe Sô, du Mali.

Le trésor

Théâtre Outremont, les 27 et 28 décembre 2021

Cette chorégraphie de Pierre-Paul Savoie s’adressant aux 4 ans et plus met à l’honneur un répertoire musical québécois qui lui confère un statut de spectacle hybride et poétique. On y entendra entre autres les œuvres de Gilles Vigneault, de Claude Léveillée, de Félix Leclerc, d’Alexandre Désilets, d’Alexis Dumais et de Lise Vaillancourt. L’histoire est celle de deux enfants confinés (voilà qui nous rappelle des souvenirs !) qui font appel à leur créativité enfantine pour combler leur ennui. La compagnie PPS Danse poursuivra ensuite sa route à Trois-Rivières le 23 janvier 2022 et à Victoriaville le 26 janvier 2022.

Au cirque

Celeste

Fairmount Reine Elizabeth, du 16 décembre 2021 au 7 mai 2022

Le nouveau spectacle du Cirque Éloize promet un voyage dans les étoiles et ses multiples secrets. Celeste prend la forme d’un cabaret mêlant l’acrobatie, la danse et la magie. Un cadeau captivant à offrir à un être cher, mais préférablement à une personne de 14 ans et plus. Il s’agit d’une création immersive et mystique qui tombe à pic pour les Fêtes, mais qui durera jusqu’en mai. De quoi vivre une expérience inédite à l’hôtel.

Camping

Le Diamant, du 7 au 19 décembre et du 28 au 30 décembre 2021

On nous offre des soirées camping au Diamant grâce à ce spectacle de cirque musical et clownesque. En effet, on revisite cet engouement pour le fait de se rassembler dans la nature, parfois durant des mois. Le camping crée ses propres habitudes et histoires. La troupe du Théâtre à Tempo nous invite à explorer ces codes. En plus des sièges habituels, le Diamant a aménagé une zone immersive, où l’on pourra emprunter une chaise de camping, une chaise Adirondack, un canot ou une balançoire.

Pour rire un peu

Jalouse

Théâtre Maisonneuve, le 1er mars 2022

Anne-Élisabeth Bossé fait son chemin dans le milieu de l’humour avec une fraîcheur et un aplomb désarmants. À l’été 2021, elle présentait en rodage son premier spectacle solo Jalouse. Pourquoi ne pas offrir en cadeau les impressions singulières de cette touche à tout sur le monde qui l’entoure ? Après avoir conquis son public au cinéma, à la télévision et comme invitée dans d’autres spectacles d’humour, elle saura vous divertir une fois de plus.

Jokes, Chapeau, Maman, Magie, Piano

Théâtre St-Denis, du 20 au 23 janvier 2022

Il nous a fait rire durant la pandémie avec ses capsules chantées sur les réseaux sociaux, et cela n’a pas arrêté depuis. On peut dire que Pierre-Yves Roy-Desmarais est une étoile montante dans le milieu de l’humour, et ce, même si cela fait déjà quelques années qu’il roule sa bosse. Son premier spectacle solo est un cadeau délicieux. Il sera également au théâtre Gilles-Vigneault en septembre 2022 si vous désirez faire plaisir à une personne résidant dans Lanaudière.

Dans le confort du foyer

Décembre, la grande fresque du temps des Fêtes

Webdiffusion, du 22 décembre 2021 au 2 janvier 2022

Dans la catégorie des traditions qui perdurent, soulignons ce spectacle qui en est à sa 19e saison. Après avoir présenté une version estivale au théâtre Palace à Saguenay, Québec Issime récidive avec une version hivernale imprégnée du temps féerique des Fêtes. Les 24 artistes évolueront dans des décors et des tableaux majestueux et interpréteront plus d’une soixantaine de chansons. Une activité familiale toute trouvée !

Festival international du film sur l’art (FIFA)

Plateforme Arts.films, en tout temps

Le FIFA offre sur sa plateforme un abonnement annuel afin de découvrir des films célébrant l’art sous toutes ses formes. Du côté des arts de la scène, on a accès à des documentaires, à des captations de spectacles ou à des prestations artistiques d’artistes internationaux ou locaux. Il s’agit d’un excellent cadeau pour les férus d’art vivant ou pour les curieux. Actuellement, pour le Canada, relevons des créations portées à l’écran d’Alan Lake, de Frédérick Gravel ou de Tentacle Tribe.

Cru d’automne

Espace orange, édifice Wilder, du 15 au 26 décembre 2021

Avec le spectacle des finissants de l’École de danse contemporaine, c’est l’occasion de faire plaisir à quelqu’un ou à vous-même tout en soutenant la relève en danse. Pour cet opus, les interprètes de troisième année plongent dans l’univers des chorégraphes Virginie Brunelle, Annie Gagnon et Alexandre Morin. On peut voir le programme triple en salle jusqu’au 18 décembre, mais il sera accessible en ligne en reprise du 20 au 26 décembre.

Pour les éternels indécis La plupart des salles de spectacle québécoises offrent des bons-cadeaux. Il s’agit d’une option parfaite pour Noël, en raison de leur flexibilité. Les personnes à qui vous les offrirez auront la liberté de choisir le spectacle et la date désirés. Il est important de vérifier les conditions de chaque institution, mais les bons-cadeaux sont généralement valables pour plusieurs saisons.