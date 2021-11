Le journaliste indépendant Patrice Senécal reçoit la bourse Arthur-Prévost de la FPJQ

Le journaliste indépendant Patrice Senécal, qui collabore régulièrement pour Le Devoir, a reçu samedi soir la bourse Arthur-Prévost, lors du congrès annuel de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ).

Cette bourse de 2000 dollars est remise depuis 2007 à un journaliste prometteur de la presse écrite, qui œuvre dans le métier depuis moins de cinq ans. Le jury issu de membres de la profession a été impressionné par le profil du gagnant qu’il qualifie « hors du commun » à ce stade-ci de sa carrière.

Patrice Senécal a décidé de se dévouer au journalisme à l’étranger, parcourant l’Europe pour publier ses textes dans différents médias francophones. Il y aborde des enjeux cruciaux dont les Québécois n’auraient probablement jamais entendu parler autrement. Le jury a notamment complimenté la qualité de ses textes qui « regorgent d’informations et de détails pertinents [et] qui sont infusés d’énormément de couleur qui témoigne de son amour pour le terrain. »

« C’est un grand coup de pouce financier au journaliste pigiste que je suis pour continuer de faire du terrain à l’étranger […] et c’est une belle reconnaissance à l’égard du journalisme international, souvent le parent pauvre du journalisme au Québec », a réagi Patrice Senécal en remerciant le jury et Le Devoir avec qui «tout a commencé il y a trois ans».

Une mention d’honneur a également été octroyée à Léa Carrier, journaliste à La Presse, pour son « implication dans le métier dès le secondaire, la qualité de son écriture et la pertinence des articles déposés. »

Hommage à Carole Beaulieu

La journaliste chevronnée Carole Beaulieu a aussi été honorée par ses pairs samedi soir en recevant le prix Judith-Jasmin Hommage qui souligne l’ensemble de sa carrière.

« Je voudrais remercier tous mes collègues qui ont eu la franchise et le courage de critiquer mon travail. […] Ils ont contribué à me construire, à faire la journaliste que je suis. On est une œuvre collective d’une certaine manière quand on est journaliste », a déclaré la récipiendaire du prix.

Mme Beaulieu a commencé dans le milieu en 1981 au Messager de Verdun, après avoir étudié le journalisme à l’Université Carleton. Elle a ensuite œuvré au Devoir de 1984 à 1988 avant de rejoindre L’Actualité. Elle s’y est démarquée par ses reportages, ses portraits et ses entrevues qui lui ont valu plusieurs prix. De 1998 à 2010, elle a occupé le poste de rédactrice en chef du magazine, pour finalement en devenir l’éditrice jusqu’en janvier 2017.

Après son départ de L’Actualité, elle a été chroniqueuse à Radio-Canada en 2018 et conseillère stratégique pour MishMash collectif expérientiel. Depuis 2020, Mme Beaulieu est chargée de cours invitée à l’UQAM mais aussi médiatrice pour le Conseil de presse du Québec.

Le jury du Prix Hommage est composé d’anciens présidents et d’anciennes présidentes de la FPJQ.