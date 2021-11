Les flâneuses

Papa «partagé»



On s’attend à ce que les histoires d’hommes menant des vies parallèles, partagés entre deux familles (ou plus !) et des épouses qui ignorent parfois l’existence de l’une et l’autre, constituent une matière de choix en fiction. La forme documentaire s’avère particulièrement efficace dans Double vie, une série superbement réalisée par Gabriel Allard Gagnon. On y suit la quête de trois enfants de pères « partagés » pour découvrir la vérité sur le passé de leur famille « élargie », parfois plus vaste qu’ils ne l’imaginent, et espérer faire la paix avec ce lourd passé. Sur la plateforme Vrai.