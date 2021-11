Rouler « québécois »

Il y a un demi-siècle prenait fin l’aventure de la seule voiture fabriquée en série au Québec. Ce documentaire en raconte l’histoire à travers les récits de ceux qui l’ont mise au monde avec le défunt Jacques About.

Manic GT, la voiture du peuple, Historia, 20 h

L’influence d’un disque

Ce documentaire sur la création et les suites de l’album Jagged Little Pill a beau avoir été « renié » par la chanteuse canadienne Alanis Morrissette, il reste intéressant, du moins pour ceux (et celles !) qui ont chéri cet opus marquant des années 1990.

Music Box : Jagged, HBO et Crave, 20 h

Collusion municipale

Plus de dix ans après l’annonce de la commission Charbonneau et six ans après la remise de son rapport, Enquête revient sur certains aspects de la collusion, le lot des administrations municipales de Montréal et de Laval.

Enquête, Radio-Canada, 21 h