Les flâneurs

Seule et heureuse



C’est assumé d’office : cette troisième saison sera l’ultime saison de la série Fourchette. Ça se sent autant dans la vie sentimentale qu’intellectuelle de Sarah que nous retrouvons pétrie de doutes primordiaux, mais forte de nouvelles certitudes qu’elle entend cultiver et défendre. Renouer avec l’alter ego de Sarah-Maude Beauchesne, à la fois autrice et actrice principale de cette série piquante et pleine d’esprit, est un bonheur. La réalisation tonique et inventive de Catherine Therrien, qui nous fait entrer dans la tête et la peau de Fourchette, fait le reste. Dès le 17 novembre, sur Tou.tv.