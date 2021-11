Dix suggestions pour un SLM en trois temps

Le 44e Salon du livre se déroulera pour la première fois au Palais des congrès, du 25 au 28 novembre. Mais aussi en ville et en ligne, du 13 au 28 novembre. Dix suggestions pour la grande fête du livre. À noter que, pour les activités en personne, on peut réserver à salondulivredemontreal.com

Au Palais des congrès

Rencontre entre Alain Farah et Claudia Larochelle. Alain Farah ouvre le bal des « Confidences d’écrivains » en se livrant au sujet de son sixième livre, Mille secrets mille dangers. Sortie en septembre, cette autofiction est considérée par plusieurs comme le livre à ne pas manquer cet automne. Le 25 novembre de 20 h à 20 h 30, à l’Espace Savoir média

Cabaret de l’inquiétante étrangeté. Thème irrésistible pour les amateurs d’horreur, de fantastique, de science-fiction, de noir, etc. On plonge avec Audrée Wilhelmy, Raphaëlle B. Adam, Patrick Senécal, Jonathan Reynolds, Fanie Demeule, Catherine Leroux et Catherine Côté, encadrés par Véronique Marcotte à l’animation et Guido Del Fabbro à la musique. Le 26 novembre de 19 h 30 à 20 h 45, à l’Agora.

Un livre de la pandémie. Nous avons tous changé à cause de la pandémie. Certains créateurs ont été paralysés, mais d’autres sont parvenus à coucher des mots sur l’écran. Isabelle Lacasse discute avec trois d’entre eux : Francine Ruel, Patrice Godin et Alec Castonguay. Le 27 novembre de 18 h 45 à 19 h 30, à l’Espace Savoir média.

Wapke. La littérature des Premières Nations occupera une place de choix au SLM, entre autres avec cette activité ancrée dans le collectif de nouvelles du même titre paru au printemps et dirigé par Michel Jean. L’écrivain-journaliste animera d’ailleurs la discussion, à laquelle prendront part Joséphine Bacon, Isabelle Picard et J. D. Kurtness. Le 28 novembre de 13 h 45 à 14 h 30, à l’Espace Savoir média.

SLM ado. Les ados ne lisent pas ?Premièrement, ce n’est pas bien deles mettre tous dans le même sac. Deuxièmement, peut-être que certains prescripteurs n’ont pas accès à tout ce qui se publie et ignorent vers quoi diriger les plus récalcitrants. Sophie Gagnon-Roberge (le site Sophie lit) a des réponses pour eux tous. L’essayer, c’est l’adopter. Au kiosque numéro un pendant toute la durée du Salon.

Dans la ville

Le cabaret Ayiti Cheri. Prenez l’ambiance feutrée du Livart. Invitez des autrices, des auteurs et des artistes d’origine haïtienne afin qu’ils s’y livrent. Valérie Bah, Pascale Bernardin, Robert Berrouët-Oriol, Laura Doyle Péan, Rebecca Jean, Lorrie Jean-Louis, Stéphane Martelly, Chloé Savoie-Bernard, Martine St-Victor et Joujou Turenne : ça va chauffer, peu importe la température. Le 17 novembre de 20 h à 22 h, au Livart

Mots et muscles. Une curiosité. Avec Antoine Charbonneau-Demers, « littéraire musclé » auteur de Coco, de Good Boy et de Daddy, et Gabriel Cholette, nageur et auteur des Carnets de l’underground, on détricote le cliché voulant que littérature et sport ne puissent vivre sous le même crâne. Le 19 novembre de 20 h à 21 h, au YMCA du Parc.

Littérature en mouvement. Les vélos de livraison de La roue libre se font les messagers du Salon, grâce à des phrases qui seront accrochées à leurs boîtes de livraison afin de piquer la curiosité des passants. « Attrapez-les toutes ! »… pour paraphraser les collectionneurs de Pokémon. Du 13 au 28 novembre, de 9 h à 20 h.

En ligne

Webdiffusions en direct et en différé. Pas envie de vous déplacer ? Vive la webdiffusion ! Plusieurs tables rondes et activités seront accessibles sur la « visionneuse » du SLM. Pour cela, rendez-vous à salondulivredemontreal.com. À partir de là, on vous prend par la main et par la souris.

Capsules éclair. Parlez-nous d’une rencontre marquante au sujet de votre œuvre : la demande a été faite à 60 autrices et auteurs. Leurs réponses sont à salondulivredemontreal.com et sur la chaîne YouTube du Salon. À consommer sans restriction.