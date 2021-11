Le Cirque du Soleil fera son retour sous le chapiteau de la place de l’Ontario de Toronto — un site semblable au parc Jean-Drapeau — d’avril à mai 2022, avec le spectacle Kurios. La troupe québécoise espère que son retour à Toronto l’année prochaine soit le premier d’une série de passages annuels dans la Ville Reine, a annoncé Daniel Lamarre, président et directeur général.

« Nous voulons que Toronto devienne une destination touristique », a déclaré le p.-d.g. en conférence de presse lundi, aux côtés de la ministre chargée des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture en Ontario, Lisa MacLeod. Son ministère mènera une revitalisation majeure de la place de l’Ontario au cours de la prochaine décennie. L’arrivée du Cirque représente une « activation intérimaire » du parc, a souligné la ministre, en attendant sa transformation en « destination touristique de choix ».

Un lobbyiste a été engagé par le Cirque du Soleil au début du mois d’octobre pour faire valoir les intérêts de l’entreprise auprès des gestionnaires du site où auront lieu les représentations, la Société d’exploitation de la place de l’Ontario. L’objectif du lobbyiste est de signer une entente à long terme avec la Société pour l’occupation de la place de l’Ontario.

En entrevue avec Le Devoir, Daniel Lamarre a toutefois précisé qu’une entente à long terme avec le gouvernement ontarien pour des spectacles annuels à la place de l’Ontario — une propriété de la province — « ne pourra être possible tant et aussi longtemps que le plan d’aménagement [du site] ne sera pas confirmé ». Mais le dirigeant du fleuron québécois souhaite que le Cirque du Soleil puisse confirmer son retour dans la Ville Reine en 2023, dès avril prochain, lorsque la troupe sera à Toronto pour Kurios.

La firme d’investissement torontoise Catalyst Capital Group est devenue le principal actionnaire du Cirque en novembre 2020, après que l’entreprise se soit tournée vers la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Mais si Catalyst Capital Group est « évidemment » sympathique à l’idée d’avoir des spectacles à Toronto, l’actionnaire n’a pas pour autant influencé la planification stratégique du Cirque, assure Daniel Lamarre.

Dernière visite mouvementée

La dernière visite du Cirque du Soleil à Toronto a eu lieu au printemps 2019, à l’occasion du spectacle Alegria. Le public avait alors été accueilli à la place de l’Ontario par une ligne de piquetage de la section locale 58 de l’Alliance internationale des employés de théâtre, venu manifester le choix du Cirque de Soleil d’employer des travailleurs non-syndiqués pour l’installation et la désinstallation de la scène. Ceux-ci étaient payé 10 $ de l’heure de moins que les membres de l’A.I.E.S.T., selon le président de la section torontoise, Justin Antheunis

Depuis ce temps, aucune conversation n’a eu lieu entre le Cirque du Soleil et la section locale 58, a indiqué au Devoir Justin Antheunis. Le syndicat contactera l’entreprise québécoise dans un mois ou deux, dit-il, pour tenter d’en arriver à une entente. Le Cirque ne sait toujours pas qui sera engagé en 2022. « On a toujours bien collaboré avec les travailleurs localement, partout à travers le monde, donc je ne vois pas pourquoi on aurait un problème », a noté Daniel Lamarre.

Kurios a été présenté pour la première fois en 2014, à Montréal ; et le spectacle est passé par Toronto cette année-là. Les Torontois seront les premiers à pouvoir assister à Kurios à partir de 2022. Des spectacles Kurios à Milan et Rome, en Italie, auront aussi lieu en 2023, les deux seuls autres arrêts jusqu’à maintenant confirmés.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.