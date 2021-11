Gala de l’ADISQ: la chanson québécoise célèbre son anniversaire

Pandémie ou non, le Québec fête son industrie musicale ce dimanche soir avec la présentation du gala de l’ADISQ. Et comme on prend toutes les doses de « normalité » ces jours-ci, on retrouvera bien sûr l’inégalable Louis-Josée Houde aux commandes de la soirée.

Après les deux premiers volets, celui de l’Industrie tenu lundi dernier et celui du « Premier gala » tenu mercredi dernier, on fait place aux grands honneurs. Ce sont 12 prix Félix qui seront remis ce soir, dont les prestigieuses catégories d’interprètes, de groupe, de chanson et d’auteur / compositeur de l’année.

Parmi les favoris de la soirée, notons que le rappeur Fouki compte pas moins de cinq nominations, dont deux grâce à sa collaboration avec Koriass sur le projet « Génies en herbe ».

Plusieurs artistes cumulent trois nominations, soit Louis-Jean Cormier, Ariane Moffatt, CÅ “ur de pirate, Vincent Vallières, Les Cowboys fringants et 2Frères.

Suivent ensuite Pierre Lapointe, Klô Pelgag, Roxane Bruneau, Damien Robitaille, Koriass et Alex Burger avec deux mises en nomination.

Dans les catégories les plus convoitées, d’abord les interprètes de l’année. Chez les femmes, on retrouve Roxane Bruneau, Cœur de Pirate, Ariane Moffatt, Klô Pelgag et Guylaine Tanguay.

Chez les hommes, les artistes en lice sont Louis-Jean Cormier, Fouki, Damien Robitaille, Pierre Lapointe et Vincent Vallières.

Du côté des groupes, les nommés sont les incontournables Cowboys fringants, 2Frères, Bleu jeans bleu, Corridor, Comment debord et Les Cowboys fringants.

Le gala sera diffusé sur les ondes de Radio-Canada à compter de 19h30.