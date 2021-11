Les flâneurs

Si Frankenstein m’était conté…

La Cinémathèque québécoise met à l’honneur le monstre de Frankenstein, créature imaginée par Mary Shelley au XIXe siècle, dont la dégaine et la face couturée n’ont pas fini d’effrayer. Jusqu’au 29 novembre, un cycle de films rendant hommage au monstre créé par l’homme est à l’affiche. À voir ou revoir : The Curse of Frankenstein, de Terence Fisher (1957), qui lança Christopher Lee, ou le plus récent Mary Shelley’s Frankenstein, de Kenneth Branagh (1994), avec Robert de Niro et Branagh, en passant par l’incontournable The Bride of Frankenstein (1935), de James Whale.