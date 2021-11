Karaoké et danse : des assouplissements qui tombent à point

Après plus d’un an de restriction, les oiseaux de nuit pourront de nouveau danser et faire du karaoké à partir du 15 novembre prochain. Une décision saluée par le milieu des bars, d’autant qu’elle survient à quelques semaines des partys de Noël.

« Novembre, c’est le mois où les gens réservent pour leur party de bureau. Sauf qu’il y avait encore beaucoup d’irritants pour les groupes. Là, maintenant, en sachant qu’ils vont pouvoir chanter et danser, les gens vont revenir », fait le pari Renaud Poulin, président de la Corporation des propriétaires de bar, brasserie et tavernes du Québec (CPBBT). Il s’attend maintenant à une saison « presque normale » pour les partys de bureau par rapport à la période avant-pandémie.

Le président de Nouvelle association des bars du Québec, Pierre Thibault déborde lui aussi d’optimisme à la suite de cette annonce, qui était réclamée depuis plusieurs semaines par les différents acteurs de la vie nocturne. D’autant plus que les aides financières qui leur étaient destinées étaient appelées à disparaître prochainement.

« Le gouvernement a finalement compris que les partys privés sont beaucoup plus dangereux d’un point de vue de santé public que les boîtes de nuit, se réjouit M. Thibault. Je m’attends maintenant à une réponse très forte de la clientèle, parce que même des gens qui ne sortaient plus nous disent maintenant qu’ils ont hâte de venir danser. »

Attente interminable

Malgré les différentes phases de déconfinement, les pistes de danse, elles, étaient fermées depuis le tout début de la pandémie, il y a plus d’un an et demi. Le Québec était même dans les dernières semaines l’un des derniers endroits au monde qui interdisaient encore de se déhancher en boîte de nuit.

Les amateurs de karaoké, eux, avaient au moins eu la chance de pouvoir pousser la note entre la première et la deuxième vague, à l’été 2020. Une éclosion d’importance à la suite d’une soirée de karaoké dans un bar de Québec a cependant poussé la santé publique à proscrire cette activité pendant plus d’un an.

« Nous le karaoké, c’était 7 jours sur 7. Sans ça, ce sont des pertes de 1500 à 2000 $ par jour. Donc c’est sûr qu’on est très content », illustre Pascal Lefebvre, propriétaire du Normandie, la Mecque des chanteurs amateurs à Montréal.

Masque obligatoire

Même si la plupart des restrictions seront levées à partir du 15 novembre dans les bars, quelques consignes resteront encore en place. On a d’ailleurs précisé que le port de masque sera requis sur le plancher de danse. Officiellement du moins.

« S’il faut le porter, on va le faire […] Mais ça risque d’être aussi appliqué qu’au Centre Bell », croit Mathieu Grondin, directeur de MTL 24 / 24, en référence au spectacle des pop stars Enrique Iglesias et Ricky Martin le mois dernier, lors duquel une bonne partie des spectateurs ont retiré leur couvre-visage en dépit du règlement.

De toute manière, même avant l’annonce de mardi, plusieurs bars autorisaient déjà de manière officieuse la danse au sein de leur établissement, et ce sans masque.

« Les échos que j’ai, c’est que ça danse déjà partout. Ça commence entre les tables et ça se répand rapidement à travers le bar. L’annonce d’aujourd’hui vient au moins donner la permission de la faire à ceux qui respectaient les règles », laisse tomber Renaud Poulin de la CPBBT.