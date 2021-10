Réactions mitigées au jugement de la Cour suprême sur l’affaire Mike Ward

Le jugement de la Cour suprême en faveur de l’humoriste Mike Ward a été salué par plusieurs personnalités, qui y voient une victoire pour la liberté d’expression. Or, bien que la majorité des juges ait statué que les blagues visant Jérémy Gabriel n’étaient pas discriminatoires, ils sont tout de même nombreux à penser que cette longue saga aura instauré un changement de culture dans le milieu de l’humour.

« Je le vois depuis que cette saga a commencé, les jeunes humoristes sont beaucoup plus sensibles aux conséquences de l’humour. Je les sens plus ouverts à réfléchir, à avoir une perspective politique de l’humour. Ils sont plus conscients de ce qu’ils représentent : s’ils sont blancs, s’ils sont riches… Ils se questionnent aussi avant de pointer des personnes en situation de vulnérabilité plutôt des puissants », constate Julie Dufort, professeure de science politique à l’École nationale de l’humour.

Cette dernière voit d’un bon œil ce changement de mentalité, qui n’a rien à voir avec un quelconque phénomène d’auto-censure, selon elle.

Vice-président des contenus francophones du Groupe Juste pour rire, Patrick Rozon remarque lui aussi que le monde de l’humour a évolué depuis que Jérémy Gabriel a saisi les tribunaux, en 2015.

« Je pense qu’on serait encore capable de faire ces blagues-là, mais différemment, avec peut-être plus de contexte. Mais avec ce jugement-là, le public comprend aussi qu’il a le droit d’être offensé, mais que ce n’est pas un motif suffisant pour aller devant la justice », note celui qui a accueilli avec soulagement le jugement tombé vendredi matin.

Si la plus haute instance judiciaire du pays avait donné raison à Jérémy Gabriel, cela aurait créé un dangereux précédent et aurait possiblement amené les humoristes à se censurer, avance Patrick Rozon.

Il n’est pas le seul à raisonner ainsi. Sur les réseaux sociaux, Guy Nantel s’est lui aussi réjoui de la décision.

« Le droit de ne pas être offensé ne peut malheureusement pas exister en droit. Ce serait ouvrir une brèche qui causerait plus de dommages que de réparation », a écrit l’humoriste sur sa page Facebook.

Un jugement nuancé

Or, pour plusieurs juristes, le jugement de la Cour suprême n’est pas une victoire totale pour Mike Ward, même s’il est vrai qu’elle infirme les deux précédentes décisions des tribunaux dans ce dossier.

Me Louis-Philippe Lampron croit même que Jérémy Gabriel aurait pu poursuivre ses démarches contre Mike Ward au civil.

« Ce que la Cour dit, c’est que ce n’est pas tant un recours de discrimination, mais plutôt un recours de diffamation. Or, la Cour n’est pas compétente en matière de diffamation », analyse ce professeur de la faculté de droit de l’Université Laval.

Par une majorité de cinq juges contre quatre, la Cour a conclu qu’une atteinte à la sensibilité n’était pas suffisante pour statuer qu’il y avait discrimination. Les cinq juges ont par ailleurs également pris en compte le fait qu’il s’agissait de blagues et que Jérémy Gabriel était une personnalité publique.

L’avocat Stéphane Beaulac s’est dit surpris que les juges majoritaires n’aient pas considéré que Jérémy Gabriel était mineur lorsque Mike Ward se moquait de son physique dans ses spectacles.

« Le message qu’on envoie, c’est que c’est correct de rire d’un enfant handicapé, pourvu que ce soit une personnalité publique. Pensez-vous vraiment que les enfants dans la cour d’école vont faire la différence ? » s’insurge Me Beaulac, qui représentait la Commission internationale des juristes dans cette cause.