La Cour suprême donne raison à Mike Ward

La Cour suprême a tranché : Mike Ward n’a pas dépassé les bornes en faisant des blagues sur le jeune chanteur Jérémy Gabriel. L’humoriste n’aura donc pas à verser 35 000 dollars à ce dernier.

« Nous sommes d’avis que M. Gabriel a fait l’objet d’une distinction en ayant été ciblé par les propos de M. Ward. Toutefois, considérant la conclusion du Tribunal [des droits de la personne du Québec] selon laquelle M. Ward “n’a pas choisi Jeremy à cause de son handicap”, mis bien “parce qu’il est une personnalité publique”, force est de conclure que cette distinction n’est pas fondée sur un motif prohibé. À elle seule, cette conclusion suffit à décider du pourvoi », a conclu la Cour suprême, dans une décision très partagée, rendue vendredi matin.

Le plus haut tribunal du pays vient ainsi mettre fin à cette bataille judiciaire entamée il y a près d’une décennie et dans laquelle deux valeurs fondamentales s’opposaient : le droit à la liberté d’expression et le droit à la dignité.

Les cinq juges majoritaires ont relevé que Mike Ward a choisi de faire des blagues sur Jérémy Gabriel non pas en raison de son handicap mais plutôt de sa notoriété, à l’instar d’autres personnalités connues dont il se moque dans ses spectacles. Ses railleries ne peuvent donc être considérées comme une preuve de discrimination en vertu de la Charte québécoise des droits et libertés.

« [Les propos litigieux] exploitent, à tort ou à raison, un malaise en vue de se divertir, mais ils ne font guère plus que cela », peut-on lire dans la décision. « Situés dans leur contexte, ses propos ne peuvent être pris au premier degré. Bien que M. Ward prononce des méchancetés et des propos honteux liés au handicap de M. Gabriel, ses propos n’incitent pas l’auditoire à traiter celui-ci comme un être inférieur. »

Rappelons que Jérémy Gabriel, aujourd’hui âgé de 24 ans, souffre du syndrome de Treacher Collins, qui se caractérise par des déformations à la tête et une surdité sévère. Dans un des numéros de son spectacle Mike Ward s’expose, présenté quelque 230 fois entre 2010 et 2013, l’humoriste se moquait ouvertement de l’appareil auditif du jeune chanteur (alors mineur), ainsi que de ses prestations devant Céline Dion et le pape Benoît XVI, en 2006. Dans ce même numéro, l’humoriste qualifiait « le petit Jérémy » de « laitte » et de « pas tuable ».

Dernière chance

En s’adressant à la Cour suprême, Mike Ward jouait ainsi sa toute dernière carte pour faire tourner le vent en sa faveur et en celle de la liberté d’expression.

Le Tribunal des droits de la personne du Québec avait jugé en 2016 que Mike Ward était allé trop loin et que Jérémy Gabriel, ainsi que sa mère, Sylvie Gabriel, avaient été victimes de discrimination. Le Tribunal avait condamné l’humoriste à leur payer respectivement 35 000 $ et 7000 $ en dommages moraux et punitifs pour une série de blagues sur le handicap du jeune chanteur.

En 2019, Mike Ward avait déjà cherché une première fois à faire infirmer la décision du Tribunal. Mais en vain. La Cour d’appel du Québec avait confirmé son verdict et exigé de Mike Ward qu’il verse les 35 000 $ en dommages punitifs et moraux à Jérémy Gabriel. L’humoriste avait toutefois été libéré de l’obligation de verser 7000 $ à sa mère, Sylvie Gabriel.

D’autres détails suivront.