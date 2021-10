Les flâneurs

Un griffon sachant griffoner



Il est délicieux, l’album Astérix et le griffon (Les Éditions Albert René), sur les cendres du duo Goscinny-Uderzo, avec des dessins de Didier Conrad et un texte de Jean-Yves Ferri. Cet alliage de la mythologie, de l’imagination et des références historiques fait merveille. Tout comme la neige, les chamans et les loups dans une contrée nordique jamais arpentée avant par les irréductibles Gaulois. Quant aux griffons à longues dents partout sculptés, ils dominent le paysage où les Amazones guerroient. Entre bons gags et dessins inspirés, les héritiers de la bédé culte ne se sont pas égarés en chemin.