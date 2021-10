Les flâneurs

L'anxiété visible



Mr. Corman, l’ambitieuse série dramatique créée, scénarisée et réalisée par Joseph Gordon-Levitt, dans laquelle il tient le rôle principal d’un trentenaire malheureux, en proie à des crises d’anxiété graves, a été passablement éreintée par la critique à sa sortie en août. Pourtant, si on persévère au-delà des deux premiers épisodes, qui tapent sur le clou de l’égoïsme et le pathétisme de son héros, on découvre une chronique visuellement riche de l’anxiété et de l’angoisse au quotidien, à travers l’existence tristounette de ce millénarial qui se sent raté et ne se soigne pas tellement. Sur Apple TV+.