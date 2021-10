Les flâneuses

Amusantes déconstructions

La machine cinématographique américaine se regarde le nombril dans L’attaque des clichés hollywoodiens ! une passionnante et fort amusante production de Netflix qui déconstruit un à un les clichés scénaristiques et de mise en scène typiques du cinéma américain, en plus d’expliquer leur origine. Rob Lowe, qui joue à la perfection tout ce qu’il y a de plus détestable chez les acteurs d’Hollywood, fait un formidable guide dans cet exercice d’analyse qui se penche entre autres sur le « syndrome de la schtroumpfette » et le phénomène de l’observateur solitaire de funérailles.