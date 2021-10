Les flâneuses

Être Tadzio et mourir

À 15 ans, Björn Andrésen irradiait comme un soleil, illuminant de sa tendre mélancolie la pièce dans laquelle le recevait un Visconti immédiatement conquis. Retenu pour le rôle de Tadzio dans Mort à Venise, le Suédois verra sa vie basculer dans une noirceur que capturent Kristian Petri et Kristina Lindstrom dans le déchirant The Most Beautiful Boy in the World. On y retrouve un Björn Andrésen embrumé par les regrets et les non-dits que le temps a dépo-sés en 50 ans. Mêlées à de riches archives, ses confessions, tantôt frontales, tantôt fuyantes, sont bouleversantes. Au cinéma du Musée.