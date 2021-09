Patrimoine bâti: la professeure Lucie K. Morisset reçoit le prix Robert-Lionel-Séguin

La titulaire de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain Lucie K. Morisset reçoit le prix Robert-Lionel-Séguin 2021 pour son engagement à la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâti québécois. Cette dernière est professeure au Département d’études urbaines et touristiques de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal.

L’approche patrimoniale que propose la professeure Morisset entend lier l’expertise des chercheurs à l’expérience des résidents et propriétaires d’édifices patrimoniaux. En lui remettant ce prix décerné depuis 1984 en mémoire de l’ethnologue et historien Robert-Lionel Séguin (1920-1982), l’Association des propriétaires et amis des maisons anciennes du Québec (APMAQ) a voulu mettre de l’avant ses travaux, dont sa thèse de doctorat Arvida, cité modèle, ville moderne, ville de l’aluminium, qui compte au nombre des jalons qui ont permis à cet ensemble de recevoir une reconnaissance internationale.

La professeure Morisset est conseillère scientifique auprès du Comité de suivi pour la reconnaissance patrimoniale d’Arvida (CORPA). Sa candidature au prix Robert-Lionel-Séguin a d’ailleurs été soumise à l’APMAQ, l’organisme qui décerne cet important prix en patrimoine, par la Ville de Saguenay, qui comprend aujourd’hui l’ancienne ville d’Arvida.

L’APMAQ a indiqué, en lien avec ce prix remis à Lucie K. Morisset, qu’elle tiendrait son assemblée générale annuelle 2022 à Arvida.