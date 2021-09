Serge Lamothe dans le salon de Madame Baudelaire

Serge Lamothe prend part aux célébrations du 200e anniversaire de la naissance de Charles Baudelaire d’une façon résolument originale. Afin de jeter un nouvel éclairage sur la vie et l’œuvre du grand poète français, l’écrivain québécois, aussi prolifique que polyvalent, a choisi de nous faire découvrir celle qui fut la muse et l’amoureuse de Baudelaire, une femme tristement méconnue.

« C’est une tentative de réhabilitation de la figure de Jeanne Duval, et peut-être également, malgré toute l’estime que je lui porte, une manière de déboulonner celle de Baudelaire »,explique l’auteur à propos de sa pièce, Le salon de Madame Baudelaire, qui sera mise en lecture par Alexis Martin à l’occasion du Festival international de la littérature (FIL).

« C’est un couple mythique, poursuit Lamothe, c’est un amour fou, tourmenté, tumultueux, pour ne pas dire orageux, presque toujours dans les extrêmes. Toutes les sources concordent lorsqu’il s’agit de qualifier leur union de dynamite. Pendant 23 ans, ils ont cohabité, se sont séparés, trompés, bagarrés, ils ont rompu et se sont réconciliés. En somme, ils se sont déchirés aussi éperdument qu’ils se sont aimés. »

La femme de sa vie

À sa mère, Baudelaire écrit : « Jeanne est la femme de ma vie. C’est le seul être en qui j’ai trouvé un peu de repos. Elle est ma seule joie et mon seul camarade. » Descendante d’esclaves, Jeanne Duval serait née en Haïti vers 1820. Comédienne et danseuse, elle a plus ou moins 22 ans quand elle rencontre Baudelaire à Paris, probablement dans un théâtre. Elle est morte de la syphilis, tout comme Baudelaire d’ailleurs, vers 1860.

« C’était sa muse, affirme Lamothe. Elle a eu une importance capitale dans sa vie et dans son œuvre. On estime que sur la centaine de poèmes que contiennent Les fleurs du mal, 25 sont directement inspirés de Jeanne ! Victime d’énormes préjugés — on la traitait de débauchée, d’alcoolique et de perverse —, elle a été occultée pendant presque un siècle et demi. Soit les biographes ignoraient tout bonnement son existence, soit on la calomniait de manière brutale et, disons-le, raciste. »

Quand Serge Lamothe a lu à propos de Jeanne Duval pour la première fois, il y a quelques années, il avoue avoir été saisi : « Ayant moi-même vécu plusieurs années en couple mixte, j’ai reconnu quelque chose de mon expérience dans celle de Baudelaire et de Jeanne. Malgré le discours ambiant qui en est un d’ouverture, de tolérance et d’acceptation, vivre en couple mixte expose en réalité à un grand nombre de préjugés qui se manifestent de manière plus ou moins flagrante, mais constante. »

Il est peu de dire que la société parisienne du milieu du XIXe siècle condamnait l’amour de Charles et de Jeanne. « Ils avaient un sacré culot, estime l’auteur. S’afficher comme couple mixte à leur époque, dans un Paris dominé par la bourgeoisie bien-pensante, cela demandait une audace qui faisait d’eux, à mon avis, des révolutionnaires. »

Pour Baudelaire, ajoute Lamothe, il s’agissait certainement d’une manière d’exprimer son dandysme, c’est-à-dire de déplaire avec panache : « Au bras de cette belle Haïtienne qu’il appelait affectueusement sa grande féline, il provoquait un scandale qu’il devait savourer quelque part. J’oserais dire qu’ils ont tous les deux fait de la transgression dans l’intimité comme en société un art de vivre. »

Aborder le présent

Pour reconstituer la vie de Jeanne Duval, on ne bénéficie pour ainsi dire que des lettres que Baudelaire adressa à sa mère, Mme Aupick, cette dernière ayant détruit toutes les missives de Jeanne. Serge Lamothe avait donc la possibilité de donner libre cours à son imagination : « Certains pans sont assez flous pour que je me sois autorisé à interpréter un peu. Les puristes estimeront peut-être que j’ai fait quelques écarts avec le consensus, mais je n’ai à proprement parler rien inventé. Cela dit, le couple est si actuel, à ce point en avance sur son temps qu’il me permet d’adresser le présent. Leur manière de défier les normes, de faire fi de règles, ça me paraît assez contemporain comme attitude. »

Le parcours de Jeanne Duval, comédienne frustrée de ne pouvoir jouer à la hauteur de son talent, parce que cantonnée à certains rôles mineurs, aussi bien dire condamnée à incarner un exotisme convenu, n’est pas tout à fait sans résonance à une époque où la décolonisation des arts en préoccupe plusieurs.

« Il y a un moment dans la pièce, précise Lamothe, où Jeanne reproche à Baudelaire de la dépeindre de cette manière, disons exotique. Elle lui rappelle qu’elle n’est pas que cela, qu’elle est plus que cela. Je me suis permis de lui prêter cette revendication et je trouve cela très plausible. Je ne veux présumer de rien, mais je ne crois pas que ce soit beaucoup plus facile pour une comédienne noire aujourd’hui que ce l’était à l’époque. »

En plus de diriger Marie-Madeleine Sarr et Emmanuel Schwartz dans cette lecture publique, qui est bien entendu une première étape de travail en vue d’une véritable production théâtrale, Alexis Martin incarne Nadar, un ami du couple, un ex-amant de Jeanne qui était photographe et caricaturiste. « C’est tout un personnage, explique Lamothe. Ses interventions viennent bousculer la dynamique du tandem, modifier le rythme, apporter un regard extérieur, relâcher par moments la vive tension qui existe entre Charles et Jeanne. »



Le salon de Madame Baudelaire Texte : Serge Lamothe

Mise en lecture : Alexis Martin

Une production du Festival international de la littérature.

Au théâtre Outremont, les 29 et 30 septembre.