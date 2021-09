Les flâneuses

Les résistants de l’Amérique

Roman historique documenté et palpitant, Frères insoumis, de Claude Vaillancourt (Druide), brosse l’étonnant parcours de deux frères de Québec, émeutiers contre la conscription durant la Grande Guerre, en exil aux États-Unis, aux côtés des damnés de la terre. En filigrane, les effets du conflit sur les ouvriers et les masses prolétaires. Avec émotion, sentiments et ferveur, des moments phares surgissent du passé : les luttes violentes anticonscription, et le combat féroce des mineurs au mont Blair en 1921, il y a cent ans, contre les milices des grands patrons de la Virginie-Occidentale.