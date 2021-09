Les flâneuses

Les fans des séries d’Isabelle Langlois (Rumeurs, Lâcher prise) trouveront très certainement leur bonheur dans … Moi non plus ! (Noovo, les mardis, 19 h 30), comédie des « contraires » créée par Catherine-Anne Toupin et Karina Goma. On y retrouve le même jeu haine-amour entre les deux protagonistes que dans les œuvres de Langlois, enrichi par des dialogues denses, pertinents et qui font mouche à tout coup. On se doute bien du rapprochement qui guette le duo en duel permanent magnifiquement incarné par Toupin et Vincent Leclerc, mais le chemin qui les y mènera s’annonce particulièrement jouissif !