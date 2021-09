Retour à la programmation automnale

Les grands réseaux concluent aujourd’hui la rentrée télévisuelle automnale avec le retour de leurs valeurs sûres (dont District 31, L’échappée et La semaine des 4 Julie). Se faufilent dans le lot quelques nouveautés, dont les pitreries d’Arnaud Soly et Cie, le jeu musical d’inspiration coréenne animé par Phil Roy et la saga familiale «savonneuse» aux accents politiques mettant en vedette France Castel.

Le Club Soly et Qui sait chanter, Noovo, dès 19 h 30 et Nuit blanche, Radio-Canada, 21 h

La fin de l’homme ?

Cette série de science-fiction adaptée de bandes dessinées imagine un monde où tous les mammifères mâles meurent d’un mal étrange, sauf un seul jeune homme et son petit singe. Il essaie de découvrir les raisons de ce phénomène dans un univers plus chaotique qu’on pourrait l’imaginer… Avec Diane Lane en présidente des États-Unis par intérim, et mère du « rescapé ».

Y: The Last Man on Earth, FX Canada, 21 h