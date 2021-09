Kevin Lambert encore en lice pour le prix Médicis, Kim Thúy à nouveau pour le prix Giller

- Cedar Bowers, pour Astra ;

- Omar El Akkad, pour What Strange Paradise ;

- Angélique Lalonde, pour Glorious Frazzled Beings ;

- Cheluchi Onyemelukwe-Onubia, pour The Son of The House ;

- Casey Plett, pour A Dream of a Woman ;

- Rachel Rose, pour The Octopus Has Three Hearts ;

- Linda Rui Feng, pour Swimming Back to Trout River ;

- Jordan Tannahill, pour The Listeners ;

- Kim Thúy, pour Em ;

- Miriam Toews, pour Fight Night ;

- Katherena Vermette, pour The Strangers ;

- Aimee Wall, pour We, Jane.