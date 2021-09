Les flâneurs

Vampire norvégienne​

Peu après s’être réveillée sur la table d’autopsie, Live (Kathrine Thorborg Johansen, excellente), infirmière trentenaire célibataire sans histoire, découvre que ses sens ont décuplé et qu’elle est assoiffée de sang. Ce qui n’est pas une si mauvaise nouvelle car l’entreprise de pompes funèbres de sa famille est en faillite. Comme l’indique le sous-titre de Post-mortem, « personne ne meurt à Skarnes ». Rythme lent, lumière blafarde et esthétique rugueuse, cette série norvégienne en six épisodes séduit grâce à son subtil humour noir. Sur Netflix.