Les flâneurs

Membre des Rolling Stones depuis 1963, Charlie Watts est décédé paisiblement, à 80 ans, le 24 août. Pour se rappeler, ou découvrir, ce que furent le gentleman batteur et les mauvais garçons du rock avant le tristement célèbre concert d’Altamont en 1969, la plateforme Tou.tv suggère Les Rolling Stones et la fin de l'idéalisme (Days of Rage). Dans ce fascinant documentaire en deux parties, Tom O’Dell revient sur la portée politique des chansons des Stones. « War, children / It’s just a shot away… Rape, murder, it’s just a shot away »… Vous n’écouterez plus jamais Gimme Shelter de la même façon.