Joséphine Baker fera son entrée au Panthéon

L’artiste franco-américaine Joséphine Baker deviendra le 30 novembre la sixième femme à entrer au Panthéon en France, après Sophie Berthelot, épouse et muse essentielle du chimiste, biologiste et homme politique français Marcellin Berthelot auprès duquel elle est inhumée, la physicienne Marie Curie, les résistantes Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Anthonioz, ainsi que Simone Veil, figure de la vie politique, également académicienne et présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Le Panthéon est depuis plus d’un siècle la nécropole laïque des grandes personnalités ayant marqué l’histoire de France, dont la « patrie reconnaissante » veut honorer la mémoire. Cet imposant édifice domine la montagne Sainte-Geneviève, l’une des buttes de Paris, dans le centre de la capitale.