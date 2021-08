Les flâneuses

Un an et demi après l’assassinat de la richissime Rachel Argyll, un jeune homme perturbé se pointe au manoir familial pour annoncer que le coupable n’est pas celui que l’on croit. Lancée l’été dernier à ICI Télé et sur l’Extra de Tou.tv dans sa version française, l’excellente adaptation de Témoin indésirable (Ordeal by Innocence), d’Agatha Christie, est enfin disponible sur Tou.tv et, si vous aimez l’accent britannique, sur CBC Gem. Plus sombre et tordue que le roman, la somptueuse série de Sandra Goldbacher et Sarah Phelps met en vedette l’impérial Bill Nighy dans le rôle du patriarche.