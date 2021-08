Les flâneurs

Vous avez aimé le roman doux-amer Un lien familial (Boréal, 2018), de Nadine Bismuth ? Ça tombe bien ! Depuis jeudi, sur l’Extra de Tou.tv, vous pouvez renouer avec Magalie et Guillaume, incarnés par Rachel Graton et Maxime Allard, dans l’élégante série chorale réalisée par Sophie Lorain et scénarisée par la romancière elle-même. Fidèle à l’esprit du roman, la série de six épisodes bouscule avec finesse, légèreté, humour et ironie tous les clichés sur l’amour, le couple et la conciliation travail-famille véhiculés dans les romans à l’eau de rose et les comédies sentimentales. Plaisir garanti.