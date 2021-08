Marie Grégoire souhaite être jugée sur ses actes

Marie Grégoire, nouvelle p.-d.g. de Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ), débute son rôle en confrontant des vents de face. Ceux des urgences solides que connaît l’institution — virage numérique en retard et déficits lourds prévus, entre autre. Et ceux soufflant des critiques face à sa nomination, venues particulièrement des milieux des bibliothèques et archives dont BAnQ est censé être le flambeau rassembleur. Elle le sait, et arrive en poste avec l’assurance de pouvoir faire une différence pour l’institution, d’être, en d’autres mots, la bonne personne à la bonne place.

« Je l’ai dit souvent à la télé : “La perception, c’est la réalité.” » Dans les protestations qui ont entouré sa nomination, Mme Grégoire se désole d’avoir vu « toute [sa] vie professionnelle, ce que j’ai fait comme entrepreneuse, comme gestionnaire, être réduit à “communicatrice” et “politicienne”. Mais quand ça part, c’est ce que ça devient. Je crois que j’ai plus que des “ficelles de compétence”, dit-elle, mais c’est par mes gestes que je dois le démontrer. »

« Quand j’ai postulé, je me suis demandé quelle différence je peux faire pour BAnQ », continue l’ex-députée adéquiste (2002-2003). « Je rêve que le Québec soit une société apprenante. On apprend tôt à apprendre dans la vie pour s’ouvrir, pour avoir toutes les perspectives, pour se donner de l’agilité comme société, mais aussi comme individu, et se réaliser pleinement. BAnQ a tous les outils pour contribuer à une vision comme celle-là. Je souhaite faire en sorte que BAnQ touche le cœur de tous les québécois dans leur capacité d’apprendre, de connaître l’histoire, de développer leur fierté québécoise. »

Deux gros bouquets de fleurs trônent sur les tables de son bureau, les petites enveloppes de félicitations encore pendues aux feuilles. Comment réaliser cette vision ? « C’est une institution qui doit conserver, préserver, diffuser. Elle doit aussi contribuer aux différents défis québécois. La francisation, l’inclusion, ou la requalification pour les gens en pertes d’emploi. » L’éducation sera un des angles privilégiés dans la vision de Mme Grégoire. « Dans les archives, il y a aussi des choses hyper importantes. Cet été, j’étais à Anticosti, et rien n’est plus stimulant que de te promener dans le fin fond du bois et voir une partie de l’histoire, par exemple un four à pain ici, conçu de telles façons avec tel calcaire. C’est ça, Archives nationales. C’est notre mémoire, de savoir d’où on vient, de comprendre. C’est aussi ça une société apprenante pour moi. S’ouvrir et être curieux toute la vie. »

Concilier les milieux professionnels

Près d’une dizaine de lettres ouvertes de professionnels des bibliothèques et archives ont critiqué la nomination de Mme Grégoire. Une prise de parole inédite pour un milieu habituellement très discret, fondamentalement institutionnel et loyal. Marie Grégoire en prend acte. « Je suis consciente qu’il y a un scepticisme. Je vais poser des gestes qui j’espère vont ouvrir le dialogue et nous permettre d’échanger. Je ne m’attendais pas à faire l’unanimité. Il y a trois piliers ici : BAnQ est déjà dirigée par des personnes qui ont cette connaissance fine, cette présence dans les milieux plus sceptiques [Maureen Clapperton à Bibliothèque nationale, Martin Dubois à la Grande bibliothèque et Hélène Laverdure aux Archives nationales]. Moi ma job, c’est d’être le chef d’orchestre de ces premiers violons et de toute l’équipe qui est en–dessous. »

Elle précise : « Je n’aurais pas accepté un emploi où je n’aurais pas senti que je n’ai pas le conseil d’administration derrière moi. J’aimais beaucoup ce que je faisais avant. » Il y a pourtant eu deux abstentions au vote du CA sur sa recommandation. Elle acquiesce. « Je n’ai pas eu l’unanimité, à un point tel qu’un membre du CA a quitté [Richard Dumont], et je suis très sensible à ça, mais moi j’ai rencontré le CA, et j’ai senti qu’il avait envie de ramer avec moi dans le bateau. »

Quels sont les enjeux les plus urgents à ses yeux pour BAnQ ? « La transformation numérique est pas mal au-dessus de la pile. Et elle entraîne l’enjeu financier. C’est inter relié. Le problème c’est qu’on a une vieille infrastructure. Le fond de notre route, on l’a patchée et repatchée, mais là ça marche plus. Il y a beaucoup de projets présentement en chantier au niveau technologique, et je pense qu’il faut les séquencer. Il faut être capable de manger notre éléphant une bouchée à la fois, illustre-t-elle, et se dire rapidement ce qui est essentiel. »

Au niveau financier, poursuit Mme Grégoire, le défi est de convaincre l’État « qu’on ne fait plus du numérique comme avant : on n’a plus besoin de serveurs qui rentraient dans mon budget d’infrastructures. On fait de l’infonuagique, et ça marche par abonnement, et ça rentre dans d’opérations. C’est un défi important, tous les organismes gouvernementaux l’ont, et il faut convaincre le Conseil du trésor que les sommes qu’on avait en infrastructure, c’est en dépenses d’opérations qu’il faut le mettre désormais. »

Son autre chantier urgent, c’est de régler la question du dépôt légal numérique, qui échappe encore à la Loi. « Ça a l’air que ça peut se faire par règlements. La Loi sur les archives [aussi pensée à l’ère prénumérique, et qui doit être ajustée], c’est la Loi, il faut la rouvrir, c’est ce que je comprends. Tandis que pour le dépôt sur les œuvres numériques, on peut le faire plus vite. C’est déjà très avancé. Mon prédécesseur, Jean-Louis Roy, et Maureen Clapperton on fait un travail exceptionnel. Ça presse, et ça enverrait un message sur l’importance de la création numérique. »

Faut-il choisir ?

Dans les trois cerveaux de BAnQ que sont la Grande bibliothèque, la Bibliothèque nationale et les Archives nationales, lequel a besoin le plus d’être irrigué, à ses yeux ? « Je répondrais qu’il faut plutôt travailler notre capacité de travailler ensemble et trouver des voies de jonction. L’entreposage, l’espace sont des enjeux importants. Est-ce qu’Archives et Bibliothèque nationale peuvent partager des espaces ? » Les différents secteurs ont pris l’habitude de travailler en silo, non ? « C’est mon défi. Pour travailler ensemble, il faut gagner ensemble. »

« Si on avait par exemple un projet d’espace qu’on travaille ensemble, pour que chacun y gagne, imagine à chaud Mme Grégoire, et qu’on sorte de ce qu’on enlève à l’un pour le donner à l’autre, c’est ça ma philosophie. Regardez le site Internet : il présente maintenant les trois piliers qui forment BAnQ. Dans la refonte de l’image on a trouvé cet équilibre. Je pense que chacun doit être en mesure de voir son expertise reconnu, et de se dire qu’on est capable de mettre des ressources ensemble. L’image de marque est très parlante à ce niveau-là : on voit les trois piliers unis par la marque BAnQ, et c’est ce que je vais de mettre en place. »

Marie Grégoire aura-t-elle, comme l’envisagent certains observateurs, une écoute particulière du gouvernement ? Estime-t-elle sa nomination comme politique ? « Tous mes prédécesseurs, comme moi, ont eu une nomination politique : c’est le conseil des ministres qui décide. Est-ce que c’est une nomination partisane ? Ça fait 15 ans que je ne fais plus de politique, que je n’ai pas été membre d’un parti politique. J’ai commenté la politique, j’ai été approchée par différents partis politiques pour me présenter à différents paliers. À travers mon travail, est-ce que j’ai tissé des liens avec différents acteurs de différentes formations politiques ? Sûrement. Est-ce que j’ai envie de travailler avec les gens qui sont en place pour faire avancer les dossiers de BanQ ? Sûrement. J’ai aucune assurance qu’il y a de l’argent qui m’attend. Je n’ai pas de baguette magique. Le poste ne me vient pas qui fait que je vais pouvoir régler des problèmes rapidement. »

Vient-il avec des commandes précise du gouvernement ? Du tac au tac : « Non. Je pense que j’ai une capacité de communication et de défendre les enjeux de BAnQ, qui j’espère va servir l’institution. »