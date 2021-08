Les flâneurs

Le collectif assemblé par le compositeur électronique Nicolas Jaar nomme « caves » ces moments de silence insérés entre deux séquences musicales atmosphériques qui parsèment les huit œuvres de Caves — A Compilation of Silence, parue il y a quelques jours. « Cette collection de silences et de musique peut être utilisée comme minuterie pour cuisiner, méditer, courir, marcher » ou piquer une sieste dans le hamac. L’album est offert selon le mode « pay as you want » sur Bandcamp ; les profits seront reversés au Dongyu Gatsal Ling, un monastère tibétain réservé aux femmes.