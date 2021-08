«Samurai Gunn 2»: bushido, balles et pixels

Des samouraïs pixélisés, un revolver et une épée : le légendaire jeu de combat est de retour avec Samurai Gunn 2, en accès anticipé sur PC, cette fois avec un mode en ligne et une aventure solo. Et déjà, on est accros.

Deux à quatre joueurs incarnent chacun un guerrier japonais fantastique armé d’un sabre et d’un pistolet qui ne contient que trois balles. Au milieu d’une arène étroite, c’est le duel jusqu’à la mort. Attention, un seul coup bien placé suffit pour éliminer un joueur.

Huit ans plus tard, l’action effrénée de Samurai Gunn fonctionne toujours autant. D’autant plus que l’équipe de développeurs, dirigée par le designer du premier opus et d’Hyper Light Drifter, Beau Blyth, en ont mis au goût du jour chaque aspect, en faisant l’un des jeux de duel les plus stylés qu’on s’est mis sous la dent depuis un belle lurette.

Toujours dans une esthétique rétro pixélisée, les animations, personnages et environnements ont été entièrement redessinés, cette fois avec plus de détails, qui rendent mieux justice aux combats sans pitié qui se déroulent à l’écran.

Ajoutez à cela une présentation léchée, avec de magnifiques portraits de chaque personnage dessinés à la main, une trame sonore qui déchire et un manga (!) qui nous permet d’en savoir plus sur l’univers fantastique de Samurai Gunn 2, et on ira jusqu’à dire qu’il est tout aussi divertissant d’être spectateur de ces duels que d’y jouer.

Un mode « aventure », jouable en solo ou à plusieurs, nous présente une série de petits donjons à réaliser contre l’ordinateur. Dans la version de Samurai Gunn 2en accès anticipé disponible actuellement, ce mode est amusant, mais très court. Limité à un seul « monde », on l’a terminé en une seule séance de jeu. À terme, les développeurs promettent un mode solo quatre fois plus long.

Autrefois limité au jeu à un seul écran, le deuxième opus de Samurai Gunn est maintenant entièrement jouable en ligne et comprend même un système de recherche d’adversaires rapide et efficace.

Les duels compétitifs à deux joueurs demeurent là où la recette Samurai Gunn 2 brille le plus, et on célèbre le fait de ne plus avoir à s’appuyer sur la béquille du partage d’écran à distance de la plateforme Steam, avec tous les problèmes techniques que cette solution peut amener, pour affronter un adversaire à distance. On regrette seulement l’absence d’un système de classement des joueurs transparent qui nous assurerait de nous mesurer à des joueurs de notre niveau.

En accès anticipé, avec une sortie complète comprenant un plus grand nombre de personnages et d’arènes que ce qui était prévu dans un an, Samurai Gunn 2 est déjà un excellent jeu de combat facile d’approche pour les néophytes, mais qui saura aussi satisfaire les maîtres de la manette adeptes de mécaniques complexes. À seulement une quinzaine de dollars sur Steam, on aurait été pleinement satisfaits de la version actuelle. Que le meilleur soit encore à venir est d’autant plus excitant.



Samurai Gunn 2 ★★★★ Créé par Beau Blyth et édité par Scrambler. Offert pour Windows 10 seulement. Une version pour Nintendo Switch est annoncée, sans date de lancement pour le moment.