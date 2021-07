Les flâneurs

Parole d’arbre !

Adapté du livre à succès de l’ingénieur forestier allemand Peter Wohlleben, le documentaire The Hidden Life of Trees réalisé par Jörg Adolph, en salle, est une incursion fascinante et insolite dans l’intimité des grands végétaux. Communication entre eux, moyens de défense contre certains insectes, protection de leur progéniture, entraide ; les thèses défendues ne font pas l’unanimité dans la communauté scientifique, mais méritent d’être entendues. D’être admirées aussi à travers des images souvent magnifiques de la flore et de la faune sylvestres offertes ici. Grand pédagogue, Wohlleben, avec entre autres une longue escale en Colombie-Britannique, fait comprendre à quel point la déforestation sauvage et les mauvais traitements des arbres en zones urbaines participent aux dérives climatiques.