L’écrivaine et dramaturge Michèle Lalonde est décédée jeudi à Montréal, laissant dans le deuil ses trois enfants, Alexandra, Laurent et Morency Duchastel, leurs conjoints respectifs ainsi que ses six petits enfants. L’immense legs de l’artiste demeure néanmoins, incluant le célèbre poème « Speak White ».

L’auteure a rendu son dernier souffle au CHSLD Paul-Lizotte, à Montréal-Nord, en présence de son fils et de quelques autres membres de sa famille. L’auteure de nombreux ouvrages sur l’identité québécoise, mais aussi de pièces de théâtre, s’est particulièrement fait connaître pour son poème engagé « Speak White », écrit en 1968.

D’autres détails suivront.