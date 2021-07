Les flâneuses

Insondable Bo

Une pandémie meurtrière, est-ce un bon moment pour faire des blagues ? C’est la question à laquelle ne répond pas l’acteur, auteur, réalisateur et humoriste américain Bo Burnham dans son spécial Inside. Il s’agit d’un ovni humoristique et musical entièrement conçu et réalisé en solo pendant le confinement. Une performance troublante et brillante livrée par le surdoué, récemment vu dans Promising Young Woman, qui invente ici sa propre niche. C’est pas parce qu’on pleure que c’est pas drôle. Sur Netflix.