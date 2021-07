Les flâneuses

Jouer sous les étoiles

C’est du théâtre, plus que du cirque. Mais quand même. Manon Lussier, de La compagnie La Fratrie, est irrésistible en Cassiopée et en Héra dans Les étoiles tomberont, spectacle multimédia extérieur présenté à la tombée du jour au Festival Montréal complètement cirque. Le spectacle revisite, façon 2021, les mythes grecs à l’origine des noms des constellations : Cassiopée, la Grande Ourse et sa Petite Ourse, Orion. Pour peu que la nuit soit claire et étoilée, l’effet est majestueux, grâce au jeu des comédiens, des somptueux costumes de Dave Saint-Pierre et de la mise en scène d’Alex Trahan.