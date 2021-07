Les flâneuses

Aux Environs de Burger

Comment a-t-on pu manquer la sortie d’Environs, sixième disque solo du chanteur, guitariste et compositeur français Rodolphe Burger ? La faute à la pandémie. On retrouve la voix et la guitare graves et profondes, dans la lignée de Bashung, hypnotisantes, litaniques. Et le côté intello-littéraire, l’obsession sur la traduction et des langues étrangères et l’amour des collaborations qui marquent ses précédents albums. Un chouïa éclectique : on y aime la reprise de Ba Ba Boum des Jamaïcans et les interprétations très personnelles des lieder du Winterreise de Schubert. Et la profondeur de la voix.