Les flâneuses

En attendant le retour du roi…

On apprenait cette semaine que la suite des aventures du roi Arthur imaginées par Alexandre Astier dans sa géniale série comique Kaamelott arriverait sur nos grands écrans le 23 juillet, à quelques jours de la sortie en France. Voilà une bien belle occasion de se replonger dans les six saisons de cette relecture, d’abord hilarante puis plus dramatique, de la légende arthurienne, disponibles sur la chaîne YouTube de la série et sur iTunes. Ce succès des années 2000, autant dans l’Hexagone qu’ici, a plutôt bien vieilli et laisse espérer un retour réussi.