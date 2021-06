Les flâneuses

Genèse rock d’une méchante glamour

On retrouve son cœur d’enfant (rebelle) devant Cruella, antépisode des 101 Dalmatiens, consacré à la jeunesse mouvementée de celle qui deviendra la terrible méchante rêvant d’utiliser ces gentils toutous pour en faire un élégant manteau. Ce conte cruel d’une vengeance, planté dans le Londres rock’n’roll des années 1970 et mené tambour battant grâce à la mise en scène à la fois somptueuse et délinquante de Craig Gillespie, vaut particulièrement le détour pour les performances jouissives des deux Emma (Stone et Thompson). À voir sur grand écran, ou sur Disney+.