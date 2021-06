Les flâneurs

Dans le collectif Dans les yeux de mon père (Hugo et compagnie), d’après une idée de Sinem Kara, neuf humoristes et actrices, parmi lesquelles Anna Beaupré Moulounda, Annie Deschamps et Mélanie Couture, rendent hommage à l’auteur de leurs jours, disparu, distant ou toujours bien présent. Alors qu’elles racontent des anecdotes et des souvenirs de jeunesse, les plus heureux comme les plus douloureux ou honteux, les autrices livrent un portrait émouvant de leur papa et s’interrogent sur les relations père-fille. Ce faisant, chacune d’elles dévoile l’influence du regard paternel sur la perception de soi.