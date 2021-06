Les flâneurs

La communauté de Raya

En quête d’un nouveau film pour la famille ? Tentez Raya et le dernier dragon, qui joue encore au grand écran ici et là et qui est offert depuis peu aux abonnés de base de la plateforme Disney+. Production esthéti-quement riche et cohérente, ce film d’animation pêche légèrement par manque d’originalité dans le récit, mais c’est tout compensé en efficacité. Un peu comme chez Moana, une jeune héroïne veut libérer son monde. Raya doit ici se faire rassembleuse pour unir cinq clans en froid contre un mal mystérieux. Le fil est simple, les personnages sont très attachants et on y rit souvent de bon cœur malgré le sérieux de la quête.