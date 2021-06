Québec met en branle le projet Espace bleu

Québec met en branle son projet de restaurer et acquérir une série de bâtiments patrimoniaux à travers la province afin de créer le réseau des Espaces bleus. Ces lieux serviront à diffuser l’histoire et la culture québécoise tout en constituant un legs pour les générations futures.

Le premier ministre, François Legault, en a fait l’annonce jeudi aux côtés de la ministre de la Culture Nathalie Roy, lors d’un point de presse au pavillon Camille-Roy du Séminaire de Québec. Celui-ci constituera d’ailleurs la tête du réseau des Espaces bleus.

Un montant de 259 millions de dollars sera consacré au projet qui prévoit donc acquérir, aménager, restaurer et requalifier des sites et des immeubles à caractère patrimonial situés dans les différentes régions du Québec. Ces lieux incarneront l’histoire des héros et des bâtisseurs de la région dans laquelle ils se trouvent, en devenant des espaces d’exposition et de diffusion. On y retrouvera également dans chacun un café offrant des produits locaux et une salle multifonctionnelle.

Le Musée de la civilisation sera pour sa part responsable de la conception, de la production, de la réalisation et de l’installation d’une exposition permanente et d’expositions itinérantes pour chacun des Espaces bleus.

D’autres détails suivront.