L’Ordre des arts et des lettres du Québec accueille 18 Compagnons et Compagnes

Malgré une drôle d’année dans le secteur culturel, surtout pour les arts vivants, le Conseil des arts et des lettres du Québec a dévoilé mercredi 18 nouvelles Compagnes et nouveaux Compagnons de l’Ordre des arts et des lettres, pour souligner « leur contribution remarquable à l’essor et à la réputation d’excellence des arts et des lettres du Québec ici et à l’étranger ».

En théâtre, le Conseil des arts souligne le travail remarquable d’André Brassard, « metteur en scène attitré de Tremblay », de Denis Marleau, fondateur de la compagnie Ubu, et, à titre posthume, du grand acteur Jacques Godin, décédé en octobre. Le metteur en scène François Girard, qui a travaillé à la scène et au cinéma, est aussi salué, tout comme la réalisatrice Sophie Deraspe (« Antigone »). En musique, le chanteur Robert Charlebois côtoie l’artiste multidisciplinaire inuite Elisapie Isaac et la flûtiste Claire Guimond, cofondatrice et directrice d’Arion Orchestre Baroque.

En danse, le Conseil salue la contribution d’Anik Bissonnette, actuellement directrice artistique de l’École supérieure de ballet du Québec, et de Dena Davida, cofondatrice de Tangente. En littérature, le Conseil donne un coup de chapeau à l’écrivaine Jocelyne Saucier.

Le Conseil accueille aussi dans son Ordre les artistes visuels Gabor Szilasi, Kinya Ishikawa et Alain Mongeau, Joseph Nakhlé, fondateur notamment du Festival du Monde arabe de Montréal, le producteur Jacques Primeau, qui a beaucoup œuvré pour le Quartier des spectacles à Montréal, la directrice de la Galerie de l’UQAM, Louise Déry, et le mécène Michel de la Chenelière.

« Si la dernière année a été source d’obstacles pour le milieu culturel, entravant la création et la rencontre entre les Oeuvres et leur public, ce dernier a pour sa part continué de démontrer son amour pour les arts et témoigné son soutien aux artisan(e)s d’ici », indique le Conseil dans un communiqué.

Les lauréats sont recommandés par un jury mis sur pied pour évaluer les candidatures reçues chaque année à l’issue d’un appel de candidatures. Le jury était composé cette année de Myriam Achard, Claude Deschênes, Nadia Myre, Jack Robitaille et Mélissa Verreault. L’Ordre des arts et des lettres du Québec a été institué en 2015 pour souligner le 20e anniversaire du Conseil des arts et des lettres. À ce jour, plus de 100 personnalités québécoises portent l’insigne conçu par l’artiste joaillière Christine Dwane.