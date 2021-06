Les flâneurs

Le FTA offre une voix à toutes les oppressions à travers des textes denses, exigeants et puissants présentés et lus en ligne. Le mythique, féministe mais méconnu La fille de Christophe-Colomb, écrit en 1969 par Réjean Ducharme, est un voyage au cœur des ténèbres et une ode à l’amitié livrée par Markita Boies. Le virus et la proie, de l’essayiste Pierre Lefebvre, dénonce, avec quatre interprètes, toutes les formes de pouvoir et d’aliénation. Je suis une maudite sauvagesse, de l’écrivaine innue An Antane Kapesh, lance un cri de fierté comme de révolte pour saluer son peuple et dénoncer le sort qu’il a connu.