Les flâneuses

Ceux qui donnent la note

Dix musiciens de l’OSM se confient dans des capsules réalisées par Michel Barbeau et diffusées sur Savoir média du 31 mai au 11 juin, à 19 h, et sur sa plateforme. On y rencontre entre autres André Moisan, clarinettiste de père en fils, l’enthousiaste violoniste Ariane Lajoie élevée sur le riche terreau du folklore, le contrebassiste Ali Kian Yazdanfar, physicien de formation, et le généreux Pierre Beaudry, trombone basse. Chacun transmet son histoire, sa passion, dans cette série Donner la note. Et les mots « harmonie », « émerveillement » disent le bonheur de communier ensemble.