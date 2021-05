Les flâneurs

Au Congo avec Paul Kawczak

Le prix des libraires du Québec attribué la semaine dernière à Ténèbre, remarquable roman d’aventures et odyssée initiatique à la Joseph Conrad de Paul Kawczak est l’occasion rêvée de plonger dans un périple imaginatif, très fouillé et puissamment mené. Cet écrivain québécois né en France aborde la colonisation sanglante du Congo à la fin du XIXe siècle avec de fascinants personnages (dont un bourreau chinois clairvoyant), tout en nous invitant au chevet de Baudelaire pour partager les folles virées de Verlaine. Il capte en Europe et en Afrique les lumières et les horreurs d’une époque qui marqua la nôtre.