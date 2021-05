Les flâneurs

La pop star du moment Billie Eilish prépare habilement la sortie de Happier than Ever, son second disque, attendu le 30 juillet. Peu après avoir présenté la belle et douloureuse Your Power, troisième extrait, elle a fait chauffer les réseaux sociaux avec son nouveau look en une du British Vogue. Elle effectue ces jours-ci la tournée des plateaux télé pour promouvoir l’arrivée mardi dernier de Par Billie Eilish (Édito), album photo de plus de 300 pages destiné à ses plus fervents admirateurs et présenté comme « une fenêtre intime sur sa vie » et, surtout, sur sa fulgurante ascension.